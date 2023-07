Calciomercato | Galatasaray Interesse dell' Al-Hilal per Zaniolo

(Di venerdì 7 luglio 2023) I sauditi per la stampa turca sono pronti a pagare la clausola di 35 milioni. ISTANBUL (TURCHIA) - Non solo Juventus e Milan, per Nicolòc'è anche l''Al-. Secondo quanto riportato da Fotomac, l'ex Roma sarebbe in cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico dei sauditi,

...di Zaniolo nei prossimi giorni e sembrano disposti a pagare i 35 milioni previsti nella clausola rescissoria per liberare il jolly offensivo azzurro dal contratto che lo lega al. Zaniolo, ...C'è anche Nicolò Zaniolo nel mirino del calcio saudita. L'ex giocatore della Roma, ora di proprietà del, sarebbe corteggiato dall' Al - Hilal su precisa richiesta del nuovo tecnico Jorge Jesus, in arrivo in Arabia dopo aver allenato il Fenerbahce. Possibile un incontro tra i dirigenti dell'...... il secondo si è rilanciato al, ma non esclude un ritorno in Serie A, come affermato ai ...Juventus, Caputi: 'Zaniolo più funzionale di Milinkovic'Milinkovic e Zaniolo nel ...

Calciomercato Fiorentina, rebus cessioni: su Jovic il Galatasaray, stallo per Amrabat Today.it

TORINO. Paul Pogba suda sui campi della Continassa, vuole farsi trovare pronto al via di una stagione che dovrà sancire una svolta dopo i problemi e l’oblio. È determinato e la sua agente Rafaela Pime ...Calciomercato Lazio, subito l’assalto a Torreira: ma c’è il colpo di scena Cataldi a cui Sarri potrebbe cambiare ruolo Come informa Il Messaggero ieri c’è stato un nuovo vertice di calciomercato Lazio ...