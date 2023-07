Calciomercato Fiorentina | nodo portiere da sciogliere | due opzioni per Pradé

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lalavora alin vista della nuova stagione. La squadra viola inizierà la preparazione il 12 luglio, e nel mentre la società si muove alla caccia di rinforzi per mister Italiano. Una delle priorità del direttore sportivo Daniele Pradè è quella di consegnare al tecnico un nuovo, dal momento che Terracciano – con tutta probabilità -ricoprirà il ruolo di riserva nella prossima stagione. Ad ora, le ricerche per il nuovo estremo difensore proseguono e le, per i toscani, sembrerebbero essersi ridotte a due., Audero in cima alla lista di Pradè per la porta Ladeve trovare un nuovoa cui affidare la titolarità in vista della prossima stagione. La Viola ha tutta ...

SU LUKEBAKIO- In attesa delle entrate provenienti dalle possibili cessioni di Amrabat e Igor, i viola monitorano il belga. Per lui 12 gol e 5 assist nell'ultima stagione all'Herta Berlino. ...TRASLOCO DIFFICILE - Come se non bastasse, Nardella e l'amministrazione devono fare i conti anche con la riluttanza dellanello spostarsi durante gli eventuali lavori di rifacimento dell'...... sta scatenando un'asta di mercato in Serie A: scatto' Parisi p uò ambire a certi ... Il tecnico dell' Empoli , intervenuto ai microfoni di Sky- l'originale , ha commentato le ...

Calciomercato: ultime notizie di oggi 7 luglio 2023 in diretta live Virgilio Sport

La Juventus ha messo a segno un colpo eclatante in questa sessione di calciomercato estivo. L’ex artefice del Napoli campione d’Italia ha lasciato il club partenopeo per abbracciare la sfida bianconer ...Anche l'argentino Pierotti piace a Sartori: per lui ci sarebbe da pagare la clausola rescissoria da 4 milioni. FIORENTINA SU LUKEBAKIO— In attesa delle entrate provenienti dalle possibili cessioni di ...