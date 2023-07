Calciomercato | dalla Turchia | sirene arabe per Zaniolo | su di lui c’è l’Al-Hilal

(Di venerdì 7 luglio 2023) C’è anche Nicolònel mirino del calcio saudita. L’ex giocatore della Roma, ora di proprietà del Galatasaray, sarebbe corteggiato dalsu precisa richiesta del nuovo tecnico Jorge Jesus, in arrivo in Arabia dopo aver allenato il Fenerbahce. Possibile un incontro tra i dirigenti dele l’agente del calciatore, secondo quanto riportato dai media turchi e dal quotidiano online Fotomac. SportFace.

Figc -.itIn Serie B è vero e proprio terremoto. In queste ore il Consiglio federale ... Sensazioni dal Consiglio #Figc@Reggina_1914 esclusa#serieB con successiva riammissione del @...Adesso si attende solo l'ufficialità, che verrà annunciataSamp con un comunicato ufficiale.Matias Soulé (LaPresse) -. ItIl classe 2003 viene valutato intorno ai 25 milioni di euroJuventus e farebbe registrare una plusvalenza piena per il club piemontese, considerando ...

Calciomercato, tutte le news di giovedì 6 luglio Sky Sport

Il calciomercato estivo sta diventando complesso per i club di Serie A visti i continui assalto dall'Arabia Saudita e le folli offerte in arrivo.Dall'Arabia Saudita con furore: tanta voglia di spendere sul calciomercato in quella parte del mondo e le cifre proposte sono faraoniche ...