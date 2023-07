Calciomercato | blitz in Serie A per Retegui e sorpresa Destro

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un’altra giornata ricca di emozioni e trattative sul frontenel campionato diA. Iniziano a muoversi anche le medie e le piccole, soprattutto le neopromosse. Una squadra chiamata ad innesti importanti è il Genoa, reduce dalla bellissima promozione inA con Gilardino in panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport nello ‘Speciale’ il Genoa si è inserito nella corsa a Mateo, calciatore della Nazionale italiana. Le big sono ancora incerte sull’ingaggio del centravanti classe 1999 e si è registrato l’inserimento di altre squadre. La trattativa non è facile e il calciatore continua le valutazioni. L’obiettivo per Gilardino è quello di chiudere anche l’arrivo di Lorenzo Colombo del Milan. Leggi anche...

Juventus, Zaniolo nel mirino dell'Al - Hilal: proposta a sorpresaForte della clausola da 35 milioni di euro inserita al momento della firma, il Galatasaray non ha alcuna intenzione di ...Pare sia in Friuli dalla famiglia… Ma ildelle Fiamme Gialle non riguarda solo Roma. In contemporanea le manette scattano intorno ai polsi di altri e famosi giocatori. La retata, ...Punti chiave 12:47 Milan, accordo con il Chelsea per Pulisic 09:27 Al - Shabab, pressing su Immobile 09:02 Inter,per Sommer 08:54 Milan - Pulisic, affare in chiusura 08:40 Juve, Zakaria ad un ...

Milan letteralmente scatenato sul mercato. Pronto infatti ad arrivare un nuovo giocatore a rinforzare il centrocampo. Vediamo come sta procedendo ...Nelle ultime giornate hanno trovato spazio anche Filippo Missori, Cristian Volpato e Benjamin Tahirovic. I primi due sono stati ceduti al Sassuolo, che ha pagato 10 milioni per entrambi i cartellini.