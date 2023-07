Calcio | Van der Sar ricoverato in terapia intensiva per un' emorragia cerebrale**

(Di venerdì 7 luglio 2023) Amsterdam, 7 lug. - (Adnkronos) - L'ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United, Edwin Van der Sar, ha subito un'cerebrale mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, secondo il quale attualmente il 52enne, ex dirigente dei lancieri, ènel reparto die le sue condizioni sono stabili.

AGI - L'ex calciatore olandese Edwinder Sar, 53 anni, già portiere dell'Ajax e della Juventus, è stato ricoverato in terapia intensiva per una emorragia cerebrale. Lo ha reso noto l'Ajax, club di cui è stato anche dirigente. Le sue ...der Sar, 53 anni - scrive il De Telegraaf - era in vacanza su un'isola croata ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale. "E' nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili -...der Sar è ricoverato in un ospedale in Croazia per un'emorragia al cervello . L'ex portiere della Juventus fino a pochi mesi fa era l'ad dell'Ajax salvo poi dimettersi dal ...

Paura per Edwin Van der Sar. L'ex portiere di Juventus e Manchester United nelle scorse ore è stato vittima di un'emorragia celebrale che lo ha costretto all'immediato ricovero in ospedale. On Friday, ...Il mondo del calcio si stringe attorno a Edwin Van Der Sar. L'ex portiere della Juventus, direttore generale dell'Ajax fino alla fine del mese (si era dimesso a maggio), è stato ricoverato d'urgenza ...