Calcio | Serie A | gli anticipi e posticipi delle prime 4 giornate | Inter-Milan il 16 settembre alle 18 2

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) - "Dalla scorsa stagione abbiamo iniziato a diffondere con largo anticipo la programmazionedi Campionato, raccogliendo un ampio consenso tra i tifosi che possono in tal modo pianificare per tempo la loro partecipazionepartite -spiega il presidente della LegaA, Lorenzo Casini-. Oggi sono stati pubblicati i blocchi diquattrodel prossimo Campionato 2023/2024 e il 6diffonderemo il calendario completo di tutto il girone di andata, con l'intento di agevolare ancor di più anche le nostre Società nella programmazionetrasferte. Ringrazio tutta la struttura della LegaA che è riuscita a ...

Dopo il sorteggio del nuovo calendario diA e la compilazione di tutte le giornate, la Lega ha reso noti anticipi e posticipi - con orari, date e copertura tv - dei primi quattro turni di campionato, dal 19 agosto al 18 settembre, ...A 2023/24, gli orari e le date dei primi quattro turni PRIMO TURNO sabato 19 agosto ore 18.30: Frosinone - Napoli, Empoli - Verona sabato 19 agosto ore 20.45: Inter - Monza, Genoa - Fiorentina ...... questo fenomeno, unito al nuovo vento saudita che sta ulteriormente cambiando il mondo del, ...per permettere al giovane centrocampista argentino di integrarsi e prendere confidenza con la...

Dal Napoli ai ritorni di Genoa e Cagliari, la Serie A riparte - Calcio Agenzia ANSA

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...Sono stati comunicati poco fa dalla Lega di Serie A i giorni e gli orari ufficiali delle prime quattro giornate Il Cagliari esordirà lunedì 21 agosto alle 18.30 sul campo del Torino (diretta Dazn). Qu ...