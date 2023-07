Calcio | Roma; ufficiale amichevole con il Tolosa il 6 agosto

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il 6lasarà di scena in Francia per un'in casa del. La gara - rende noto il club giallorosso - che si giocherà allo Stadium Municipal, è in programma alle 19.30. Il ...

Il dirigente è conosciuto per essere lo scopritore dell'attaccante della, che è diventato, tra le altre cose, uomo immagine di Adidas . Ai micofoni di Sportitalia ha ricordato il primo impatto ...Per quanto riguarda la tournée estiva, invece, dopo esser saltata la parte in Corea del Sud, lapotrebbe cancellare anche il viaggio a Singapore dove il 26 luglio avrebbe dovuto affrontare il ...Lae Mourinho lo hanno riportato a splendere, a vincere un Mondiale con l'Argentina, a sfiorare il primo titolo europeo con un club e a tornare a riassaporare la gioia di sentirsi un calciatore ...

Il Chelsea punta Dybala: Paulo e la Roma reagiscono così Corriere dello Sport

Il club giallorosso non andrà nemmeno a Singapore, vista l'inadempienza dei coreani. Per il terzo anno di fila, estate nella terra di Mourinho: si parte il 26 ...Il club ha deciso di saltare anche l'amichevole contro il Tottenham a Singapore per permettere una più adeguata preparazione pre stagionale senza lunghi viaggio in Asia ...