Calcio | PSG Stampa | continua il tira e molla con Mbappé

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il giocatore non cambia idea: vuole andar via nel 2024 a parametro zero. PARIGI (FRANCIA) -a tenere banco, in Francia, ilin corso fra il PSG e Kylian. Secondo quanto ...

Mbappé sarebbe rimasto sorpreso tanto per le dichiarazione rilasciate in conferenza stampa, in occasione della presentazione di Luis Enrique come nuovo tecnico, dal presidente del, Nasser Al - ...Leggi Anche La polizia a casa del presidente delAl - Khelaifi: il mistero su video intimi e ... Nel, un allenatore deve essere responsabile dello spogliatoio perché funzioni', ha aggiunto ...Secondo i media spagnoli, il tempo gioca a favore di Mbappé, intenzionato a rifiutare le proposte di rinnovo del. Il motivo Vuole solo il Real Madrid . A tal proposito, Florentino Perez sarebbe ...

Psg, polizia in casa di Al Khelaifi: denunciato per detenzione e tortura - Sportmediaset Sport Mediaset

Il giocatore non cambia idea: vuole andar via nel 2024 a parametro zero.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Continua a tenere banco, in Francia, il tira ...E' scontro totale tra Al-Khelaifi e la punta francese che non usano più giri di parole tra accuse reciproche e lettere pubblicate ...