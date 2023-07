Il colletto è a polo e nella sua parte posteriore presenta la scritta "Casteddu" in unaversione creata da EYE Sport, richiamata in tutto il merchandising ufficiale del Cagliari per la stagione ...Il Mondiale didel 2030 potrebbe segnare unafrontiera con la candidatura di quattro Paesi divisi tra due continenti diversi. Il Marocco , infatti, vuole portare la rassegna iridata in Africa assieme a ...... ex difensore nerazzurro, che si è divertito a farsi parare qualchedi rigore dai piccoli ... GoalShouter Segui la tua squadra del con laapp GS Scarica ...

Calcio: nuova maglia Cagliari, richiamo alla dea madre sarda Agenzia ANSA

Dopo aver presentato la bellissima nuova maglia della stagione calcistica 2023/2024 in collaborazione con Adidas, la Roma non intende fermarsi nel far gioire e sognare i propri tifosi. Sono molteplici ...(ANSA) - CAGLIARI, 07 LUG - La cultura millenaria della Sardegna nella nuova maglia casalinga del Cagliari. La casacca, come da tradizione rossoblù, è a quarti con retro e maniche invertite, ...