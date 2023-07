Calcio | Mondiali donne; le Azzurre arrivate ad Auckland

"Ancelotti mi piace, ma non è mai stato l'allenatore dell'Italia: perché non risolve il problema della sua Nazionale, che non ha partecipato agli ultimi due", ha detto Lula. "Sono un tifoso ...A diciassette giorni dall'esordio nel Mondiale difemminile, l'avventura iridata dell'Italia è ufficialmente iniziata. Dopo oltre 24 ore di viaggio, la Nazionale è atterrata ad Auckland, la città che ospiterà la delegazione azzurra durante la ..."Ancelotti mi piace, ma non è mai stato l'allenatore dell'Italia: perché non risolve il problema dell'Italia, che non ha partecipato agli ultimi", si è chiesto il leader 77enne durante un'...

Caos Brasile, il presidente Lula contro Ancelotti: 'Perché non allena l'Italia che neanche si qualifica ai Mondiali' Calciomercato.com

Il calcio femminile è sempre più professionistico, ma le ragazze trovano più ostacoli dei maschi a livello economico-finanziario. Nasce una campagna per loro, il suo simbolo è il pallone quadrato che ...A diciassette giorni dall'esordio nel Mondiale di calcio femminile, l'avventura iridata dell'Italia è ufficialmente iniziata. (ANSA) ...