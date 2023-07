Calcio | Juventus | Cristiano Giuntoli è il Football Director

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo della. Ad annunciarlo è stato il club bianconero attraverso un comunicato stampa. Il dirigente è reduce dallo storico scudetto vinto con il ...Bruno Martinez, lettera Espanyol Prima di accettare l'offerta della, il difensore Bruno Martinez ha scritto una lunga lettera per salutare l'Espanyol dopo i due anni trascorsi nel club di ...In bocca al lupo Cristiano e benvenuto alla! Seguono aggiornamenti ...

Il segreto di Cristiano Giuntoli al Napoli non era nel ruolo di direttore sportivo: alla Juventus arriva come primo vero erede di Giuseppe Marotta. Tutti i suoi compiti e il nuovo (e centrale) ruolo di Francesco Calvo TUTTO mercato WEB

Il centrocampista è in uscita dall'Arsenal e avrebbe espresso la volontà di giocare in Italia. Il prezzo del cartellino è di circa 35 milioni di euro ...Giuntoli Juve: ora è ufficiale l’ingresso in società dell’ex direttore sportivo del Napoli. Questo il comunicato del club bianconero Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha annunciato l’ingre ...