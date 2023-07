Calcio in tv oggi venerdì 7 luglio | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sarà undedicato al Campionato Europeo Under 19 quello odierno. Ilinternazionale si riassumerà con le duein programma nella manifestazione che si sta disputando a Malta e che vede impegnata anche l’. Nell’occasione gli Azzurrini non saranno in campo, ma vedremo in azione il Girone B con due match di capitale importanza in vista del passaggio del turno verso la fase ad eliminazione diretta. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma calcistico di. ELENCO COMPLETOIN TV DI) Ore 18.00 EUROPEI UNDER 19 – Grecia-Spagna – diretta insu UEFA TV Ore 21.00 EUROPEI UNDER 19 – Islanda-Norvegia – diretta in ...