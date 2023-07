Calcio | Gravina | ' Reggina? Scadenza chiara per adempiere al debito'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "? Le norme sono chiare, c'è la specificità di una legge riconosciuta dallo Stato che pone in capo alla Federazione una serie di oneri legati ai controlli e questo è inderogabile. E' vero che esiste una decisione da parte di un Tribunale dello Stato che ha concesso, su richiesta della società, la possibilità di pagare in 30 giorni. Lo stesso soggetto, però, era a conoscenza del fatto che esiste unaperal propriosportivo". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele, a margine del Consiglio Federale, sulla decisione di respingere il ricorso dellanon ammettendo la squadra calabrese alla prossima Serie B. "L'omologa non è definitiva, siamo a conoscenza del fatto che contro quella ...

Siamo a conoscenza che sono in atto due opposizioni, una da parte dell'Inps e una da parte dell'Agenzia delle Entrate contro quella decisione - continua- La situazione è allarmante, fermo ...... come per il volley, il basket, ila 5, la pallamano: " La demolizione che è iniziata darà ... Gabriele, Treia può davvero portare come un vanto il grande lavoro e impegno dal punto di ...Perché, come tra l'altro ricordato anche dal presidente federale Gabrielenei giorni scorsi, esiste la "perentorietrà dei termini" e su questo punto il Bresciaha fatto pressione. Una ...

Gravina, 'la Reggina sapeva della scadenza del 20 giugno' Agenzia ANSA

Ha parlato anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in merito alla situazione della Reggina: "Esiste una decisione da parte del tribunale ..."Esiste una decisione da parte di un tribunale dello Stato che ha concesso, su richiesta delle società, la possibilità di pagare entro 30 giorni. Il soggetto era a conoscenza di una scadenza chiara pe ...