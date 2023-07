Calcio | Gravina | ' decisione Uefa sulla Juve a breve'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "Asi deciderà perché ci sarà il completamento degli organici delle competizioni internazionali. So che hanno interlocuzioni costanti, c'è un clima sereno. Non conosco i contenuti, ma mi auguro che aci possa essere una definizione di questa annosa questione”. Lo dice il presidente della Figc, Gabriele, a margine del Consiglio federale in merito all'imminentedellasulle eventuali sanzioni allantus.

Già in precedenza la Reggina aveva subito 5 punti di penalizzazione", conclude. - foto LivePhotoSport - . spf/ari/red 07 - Lug - 23 13:57 . 7 luglio 2023Siamo a conoscenza che sono in atto due opposizioni, una da parte dell'Inps e una da parte dell'Agenzia delle Entrate contro quella decisione - continua- La situazione è allarmante, fermo ...... come per il volley, il basket, ila 5, la pallamano: " La demolizione che è iniziata darà ... Gabriele, Treia può davvero portare come un vanto il grande lavoro e impegno dal punto di ...

GRAVINA SU SITUAZIONE REGGINA: "C'ERA SCADENZA PER ADEMPIERE A DEBITO" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Decisione della Uefa sui casi che hanno riguardato la Juve Decideranno a breve, tra poco tempo ci sarà completamento degli organici per le competizioni internazionali. (ANSA) ...Ha parlato anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in merito alla situazione della Reggina: "Esiste una decisione da parte del tribunale ...