Calcio | Giuntoli | ' essere alla Juve emozione indescrivibile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Torino, 7 lug. - (Adnkronos) - "Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili, perché per un bambino come me, che partiva da Prato, in pullman, faceva 8 ore di pullman per venire a vedere lantus, è motivo di grandissima soddisfazione, un'incredibile veramente". Queste le prime parole di Cristianoda Football Director dellantus. "Mio papà era un grande tifosontino -aggiungetv ufficiale del club bianconero-, mi ha inculcato lantinità fin da piccolo, per questo da una parte lo ringrazio, ma c'è sempre quel pizzico di malinconia che mi porterò per sempre dietro". Un aggettivo per lantus che sta conoscendo? "Affascinante ed ambiziosa. Un aggettivo per ...