Calcio | Fiorentina Barone ' Il capitolo stadio per noi è chiuso'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il direttore generale viola: "Vogliamo continuare a giocare al Franchi, non vogliamo spostarci". FIRENZE - "Ilper noi èe non si riaprirà più". Lo ha detto il direttore ...

Andando a giocare al Padovani larischia di perdere più di 10 milioni all'anno e oggi non ci possiamo permettere tutto questo. Non sappiamo neanche quanto dovremo stare lontani dal Franchi.... però, in fondo una punizione la merita), ma anche alla, l'ottava in classifica dello ... O se, invece, nelci stiamo abituando a tutto.Non sarà facile superare il Napoli, che è già avanti Mg Milano 13/05/2023 - campionato di... Su Maxime Lopez si sono già mossi il Napoli e la. La squadra campione d'Italia, in ...

Prezzi alti per stadi vecchi Benvenuti nel calcio moderno italiano. La Fiorentina si è adattata a un trend che può solo ... fiorentinanews.com

GENOVA - La nuova Sampdoria è ancora un cantiere aperto. Quella precedente invece continua a perdere i pezzi. Dopo l'addio di Antonio Romei ieri si è dimesso dal consiglio d'amministrazione del club a ...Il direttore generale viola: 'Vogliamo continuare a giocare al Franchi, non vogliamo spostarci'.FIRENZE (ITALPRESS) - 'Il capitolo stadio per ...