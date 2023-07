Calcio | Brasile Lula attacca ' Perchè ancelotti non allena l' Italia?'

Il Presidente del Paese sudamericano: "Ho fiducia in Fernando Diniz". RIO DE JANEIRO () - Attacco inaspettato del presidente del, Luiz Inacio Lula. "Perchè Ancelotti non è mai stato allenatore dell'Italia. Perché non risolve lui i problemi dell'Italia, che non ha giocato nemmeno l'ultimo Mondiale", ha detto Lula, ai ...Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha criticato su un canale televisivo locale la nomina di Carlo Ancelotti alla guida della nazionale dideldal 2024 . "Ancelotti mi piace, ma non è mai stato l'allenatore dell'Italia: perché non risolve il problema dell'Italia, che non ha partecipato agli ultimi Mondiali" , si è chiesto ...Dalla sconfitta per 2 - 1 delnella finale dei mondiali, al Maracanà di Rio, contro l'... fermandosi a navigare i canali creativi della mitica Olanda di Cruijff e deltotale, diversi ...

