Calcio | Bakker | ' scelto l' Atalanta perché mi piace come società'

(Di venerdì 7 luglio 2023) "Teun Koopmeiners mi ha parlato bene della squadra e della città, confermando le buone sensazioni che mi hanno portato all'. L'ho sceltami". Sono le prime ...

L'obiettivo è giocare il più possibile, ma mi trovo già molto bene, le persone sono piacevoli e accoglienti", chiude. . . 7 luglio 2023"Un altro olandese in nerazzurro: benvenuto". I canali ufficiali dell'Atalanta ufficializzano così l'arrivo di Mitchela titolo definitivo dal Bayer Leverkusen, che ha svolto le visite mediche tra ieri e stamani. Dieci milioni il costo dell'operazione, di cui uno di bonus. L'esterno sinistro è stato avversario ...BERGAMO - L'Atalanta ha reso noto di "aver acquisito a titolo definitivo dal Bayer 04 Leverkusen il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mitchel". "Esterno mancino olandese, classe ...

L'ho scelta perché mi piace come società". Sono le prime dichiarazioni di Mitchel Bakker, che ha firmato per 4 anni più opzione per un altro col club nerazzurro: "Ricordo l'atmosfera meravigliosa e il ...