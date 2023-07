Caivano | assalto al compro-oro | rapinatori in fuga bloccati da un camion

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tentano l’al-oro di corso Umberto acon un’auto rubata in precedenza. Uno deiè finito in manette, l’altro invece si è dato allaal-oro di corso Umberto: arrestato uno dei dueDue balordi, a bordo di una Fiat Croma, hanno tentato – come spiega Il Mattino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.