Cagnolina disperata | abbandonata sul ciglio della strada con i suoi cuccioli | il video su TikTok commuove il web

Nelle immagini, infatti, si vede unavisibilmente in difficoltà, disidratata e affamata in compagnia dei suoi due cuccioli. La donna che riprende, si avvicina nel tentativo di aiutarla e ...Nonostante abbia fatto prendere un colpo alla sua proprietaria, laha fatto un incontro ... La donna era davveroe non riusciva a trovare la sua migliore amica da nessuna parte. Non ...Sul suo account, ha espresso tutto il suo rammarico e dispiacere con queste parole: Sono. ... Qualcuno le dice che comunque è stata fortunata perché sia lei che la suasono vive e, a ...

Cagnolina disperata, abbandonata sul ciglio della strada con i suoi cuccioli: il video su TikTok commuove il w leggo.it

Torna l'estate e, come ogni anno, torna il triste tema dell'abbandono dei cani. Quegli amici a quattro zampe che, dopo aver donato tanto amore e tanta allegria ai propri padroni, ...Un corpo senza vita sotto l’altalena dei bambini. E’ un 40enne residente a Pistoia. L’ha trovato, ieri mattina, l’operatrice ecologica nel parco giochi della scuola Taliercio a Marina, dove alle 8 sar ...