Buon compleanno a… Ederson

(Di venerdì 7 luglio 2023) Oggi è ildi, centrocampista dell’Atalanta, arrivato in estate dalla Salernitana Oggicompie 24 anni. Il suo nome per esteso è quasi chilometrico e forse per questo è un centrocampista che corre tanto:José dos Santos Lourenço da Silva. Gioca in Italia da due anni, prima a Salerno e poi a Bergamo, e per definire bene quello che è stato l’avvio della sezione italiana della sua carriera vale più di ogni altra cosa la promessa di futuro che contiene. Un indizio lo rivela il disegno dell’undici titolare, ovviamente ipotetico ma indicativo, che su La Gazzetta dello Sport a proposito dell’Atalanta 2023-24: nel 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini lui c’, a occupare il centrosinistra del reparto di mezzo in una linea composta con Zappacosta, De Roon e Bakker, il nuovo arrivo dalla Germania. ...

Il brano si intitola Volo AZ504 , si classifica terza e ottiene unsuccesso di vendite, lo stesso anno sono al Festivalbar con Nel cuore nei sensi . Fa ancora parte degli Albatros quando ...I vari 'buongiornissimo' sui gruppi, così come gli auguri di, hanno un orario di rilascio variabile tra le 6 e le 8, ma alle 6 un buongiorno può essere tale solo con caffè e cornetto ...5 look con il top a fascia PE23 guarda le foto Leggi anche ›Margot Robbie, style icon australiana specializzata in crop top Pijama look di tendenza, con il tube top neutro (...

Buon compleanno a Nicole! Il Capoluogo

Compie oggi 61 anni l’ex difensore del Cagliari Daniele Davin, in Sardegna tra il 1985 e il 1989: una rete in maglia rossoblù per lui GRANATA. Daniele Davin nasce a Torino il 7 luglio 1962. Terzino si ...Oggi è il compleanno di Ederson, centrocampista dell’Atalanta, arrivato in estate dalla Salernitana Oggi Ederson compie 24 anni. Il suo nome per ...