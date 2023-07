Bully Ray | “La WWE ha storyline più profonde rispetto all’AEW”

(Di venerdì 7 luglio 2023) È giusto pensare che sia All Elite Wrestling che la WWE non stiano cercando di essere simili l’uno l’altro, ma ciò non impedirà mai alla gente di fare paragoni. Dopo l’episodio del 5 Luglio di AEW Dynamite,Ray ha discusso dello stile di narrazione di ambedue le aziende. Nonostante creda che Tony Khan abbia molta strada da fare dal punto di vista creativo, è rimasto abbastanza contento di ciò che ha visto questa settimana. Nel farlo, ha colto l’occasione per elogiare il lavoro di un nuovo volto che recentemente è apparso dietro le quinte dell’AEW. “AEW per me ha una narrazione molto superficiale. Come fosse la punta dell’iceberg”, ha dettosu Busted Open. “Mentre la WWE è in realtà ciò che si nasconde sotto la superficie dell’iceberg. Un tipo di narrazione più profonda.” L’episodio di Dynamite di mercoledì, ha lasciato molti ...

Bully Ray critiqued AEW for always assuming that the audience knows and understands the developments in the product.Bully Ray discussed the differences between the storytelling in WWE and AEW, and an individual who could be changing things behind the scenes in AEW.