Bufera al Maradona per la pista d’atletica | svelato chi pagherà i danni

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo laimpazzata riguardo le condizioni delledi atletica deldopo i concerti estivi, arriva la risposta di Nino Simeone. Negli ultimi giorni è esplosa la polemica per le condizioni delladi atletica dello Stadio. Alessandro Sibilio, atleta specialista i 400m a ostacoli, è tornato ad allenarsi nella sua città in vista dei Mondiali di Budapest del mese scorso. Le condizioni della, però, non sono ottimali. Anzi, lo stesso Sibilio si è lamentato sui social per lo stato pessimo dellaall’interno dello Stadio. Nino Simeone: “Vi svelo chi pagherà i danni” A tal proposito ha risposto Nino Simeone, Presidente della Commissione infrastrutture del consiglio comunale di Napoli. Nino Simeone spiega chi ...