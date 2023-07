Britney Spears | “Schiaffi da security della star Nba Wembanyama”

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – La popha raccontata di essere stata presa aper aver tentato di fare un selfie con ladell'NBA Victor, attualmente in Nevada per giocare il suo primo match con i San Antonio Spurs, da un membrodel cestista che l'ha colpita in faccia quando la cantante ha chiesto di scattare una foto con il giocatore di basket. Laha presentato una denuncia alla polizia di Las Vegas per aggressione. E' quanto si legge su 'Variety'. L'episodio sarebbe avvenuto mercoledì sera all'ingresso del ristorante di un hotel. ''Le esperienze traumatiche non sono nuove per me e ne ho avuto la mia giusta parte. Non ero preparata per quello che mi è successo la scorsa notte'', scrive ...

