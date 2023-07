Britney Spears presa a ceffoni dal bodyguard di un giocatore di basket | ' Mi ha colpita al viso | è stato traumatico'

(Di venerdì 7 luglio 2023)è stata protagonista di una brutta disavventura a Las Vegas mentre si trovava in vacanza con suo marito Sam Asghari e altri amici. La reginetta del pop aveva deciso di cenare in uno dei ...

Britney Spears presa a schiaffi dalla security del fenomeno Nba Wembanyama Corriere dello Sport

