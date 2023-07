Britney Spears | Colpita in faccia dal bodyguard del cestista Wembanyama

La pop starha raccontata di essere stata presa a schiaffi per aver tentato di fare un selfie con la star dell'Nba Victor Wembanyama, attualmente in Nevada per giocare il suo primo match con i San ...Leggi Anche: 'Non penso che mi esibirò mai più' La versione di Wembanyama E se il giovane francese dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama, prima scelta dal Draft Nba di quest'anno, ha detto di ...sarebbe stata picchiata da un uomo della security mentre tentava di avvicinare il cestista francese Victor Wembanyama . Questo è quanto raccontato dalla popstar e dal marito Sam Asghary ...

Caso Wembanyama: "Schiaffi della security a Britney Spears Ecco come è andata" Corriere dello Sport

La cantante ha accusato di essere stata schiaffeggiata a Las Vegas da un membro della sicurezza del cestista francese ...La versione del giocatore appare diversa da quella della cantante. Wembanyama ha raccontato di essere stato " afferrato " da qualcuno mentre si accingeva ad entrare nel ristorante di un noto locale di ...