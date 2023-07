Britney Spears colpita dal bodyguard di Wembanyama mentre scattavano una foto insieme

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 7 luglio 2023), nella giornata di ieri, 6 luglio 2023, ha condiviso sui social un lungo messaggio in cui ha raccontato di essere rimasta vittima di atteggiamenti violenti da parte deldi Victor, un giocatore NBA a cui si era avvicinata per chiedere di scattare una. La cantante ha deciso di sporgere denuncia, ricostruendo la dinamica dei fatti via social. La popstar, come riportato su Instagram, si trovava in vacanza a Las Vegasal marito, Sam Ashgari e,stavano cenando in uno dei ristoranti più famosi della città, ha intravisto il cestista. La voce di Womanizer si è diretta verso di lui per fare unae, durante lo scatto, la cantante ha cercato di ...