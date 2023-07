Commenta per primo Il Chelsea non molla Moises: il gioiello del, evidenzia Sky Sports UK , è il primo obiettivo per il centrocampo dei Blues .... non solo su sensazioni estetiche: nella stagione 2022/23, infatti, ildi De Zerbi ha ... ha sviluppato il talento di giocatori non ancora celebri su scala globale come Moisés, Kaoru ...Come riporta The United Stand, il giocatore può partire e sulle sue tracce, oltre alla Roma, ci sarebbe ilche lo ritiene un possibile sostituto di. Lo stipendio è abbordabile (4,6 ...

Brighton, Caicedo: 'Il Chelsea Dio saprà cosa è meglio per me' Calciomercato.com

Il Chelsea sarebbe già al lavoro per regalare i giusti rinforzi a Mauricio Pochettino: i Blues sarebbero pronti a fare follie per Moises Caicedo ...La Roma è alla ricerca di un centrocampista che possa rinforzare la squadra. Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, i giallorossi sono interessati allo scozzese Scott McTominay. Sul calciatore del Ma ...