Brasile | Lula contro Ancelotti | “Vada a risolvere i problemi della Nazionale italiana”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Intervenuto ai microfonitv locale Sbt, il presidente delLuiz Inacioda Silva ha criticato la sceltafederazione di affidare la panchinaa Carlo: “Mi piace come tecnico, ma non ha mai allenato. Perciò mi chiedo: come mai non risolve prima il problema dell’Italia, che non ha preso parte all’ultimo Mondiale?” Alla base di questo scetticismo dic’è anche il sostegno nei confronti di Fernando Diniz, ct ad interim: “Sono un suo tifoso. Ha grande personalità e creatività“. Infine, il leader del paese ha lanciato una provocazione: “Chissà seriuscirebbe a far bene con il Corinthians. Allenare una squadra in Europa con undici giocatori selezionati è troppo facile: venga qui e ...