Brasile | il presidente Lula contro Ancelotti | “Non lo voglio ct | risolva i problemi dell’Italia”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un attacco tanto clamoroso quanto inaspettato. IldelLuiz Inacioda Silva entra a gamba tesa sulla decisione della Cbf, la Federcalcio verdeoro, di ingaggiare Carlocome commissario tecnico della Nazionale a partire dal 2024, per guidarla almeno fino ai Mondiali 2026. “Non è mai stato l’allenatore. Perché non risolve il problema, che non ha giocato nemmeno l’ultimo Mondiale?”, ha dettoin un’intervista all’emittente brasiliana Sbt, nella quale ha chiarimento fatto capire di preferire che a guidare ilsia un brasiliano. Il77enne ha infatti spiegato che preferirebbe la conferma dell’attuale ct ad interim Fernando Diniz: “Sono un suo tifoso, mi piace la ...

Brasile, ex presidente Bolsonaro dichiarato ineleggibile per 8 anni Adnkronos

