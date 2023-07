Brasile | crollano due palazzi | almeno 11 persone sepolte sotto le macerie

(Di venerdì 7 luglio 2023) su Tg. La7.it -due edifici in11restanole. E' successo in un complesso residenziale di un municipio dell'hinterland di Recife, ...

due edifici ine almeno 11 persone restano sotto le macerie. E' successo in un complesso residenziale di un municipio dell'hinterland di Recife, capoluogo dello Stato di Pernambuco. ...Due edifici di un complesso residenziale sono crollati stamani in un municipio dell'hinterland di Recife, capoluogo dello Stato brasiliano di Pernambuco: almeno undici persone sono rimaste sepolte ...Un edificio è collassato del tutto, l'altro in modo parziale ma potrebbero esserci nuovi cedimenti. Si temono ...

Brasile: due edifici crollano a Recife, almeno 11 sepolti Agenzia ANSA

Due edifici crollati in Brasile: coinvolti anche dei bambini. Alla base ci sarebbero le forti piogge che hanno colpito lo Stato di Pernambuco ...Crollano due edifici in Brasile e almeno 11 persone restano sotto le macerie. E' successo in un complesso residenziale di un municipio dell'hinterland di Recife, capoluogo dello Stato di Pernambuco.