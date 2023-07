Borse europee prudenti nel giorno della disoccupazione Usa

Mercati asiatici e dell'area del Pacifico tutti in calo sui timori che la stretta monetaria delle banche centrali non si allenti Apertura cauta per lementre i mercati asiatici e dell'area del Pacifico sono tutti in calo sui timori che la stretta monetaria delle banche centrali non si allenti. In ribasso anche i titoli legati a ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariedovrebbero iniziare l'ultima giornata della settimana con progressi frazionali , dopo la forte correzione subita nella seduta precedente. Giuseppe Sersale - strategist di Anthilia Capital ...Ma il debutto del nuovo assetto del gruppo blindato con la maggioranza azionaria al primo ramo, è incappato in un giovedì nero delle

Borse, in Cina e a Hong Kong computer, semiconduttori e tech spingono gli indici giù Il Sole 24 ORE

Attesa per dato-chiave disoccupazione Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - Avvio in "rosso" per le Borse europee dopo il sell-off della vigilia legato alla tenuta sopra le attese dell ...Apertura cauta per le borse europee dopo i cali di ieri e in attesa del job report statunitense di oggi pomeriggio. A Piazza Affari il Ftse Mib scambia poco sotto la parità, in ribasso dello 0,3% a 27 ...