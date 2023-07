Borsa | Milano svetta in Europa | chiude in rialzo dello 0 | 99%

(Di venerdì 7 luglio 2023) Chiusura in decisoper Piazza Affari, che termina la seduta in testa alle Borse europee. L'indice Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni in progresso0,99%, a 27.778 punti. . 7 luglio 2023

L'esordio boom di thyssenkrupp Nucera alladi Francoforte (+17%) ha spinto al'azionista De Nora (+5,86%). Sul mercato dei cambi, la moneta unica ha riconquistato la soglia di 1,09 ...I dati di giugno della raccolta, che sono stati sopra le attese, hanno spinto Finecobank (+3%), che ha fatto meglio degli altri titoli del settore: Banca Mediolanum +1,7%, Azimut +1,42% e Banca ...Piazza Affari chiude in rialzo Ladichiude la settimana con una seduta all'insegna degli acquisti. Il listino milanese termina le contrattazioni con il Ftse Mib in rialzo dello 0,99% a 27.778 punti, vicino ai massimi di ...

Borsa: Milano in calo dell'1,2%, scivola Stm Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Seduta brillante per Piazza Affari, che svetta in un'Europa incerta e chiude la seduta con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,%. A trainare il listino milanese sono state ...Febbre da idrogeno a Francoforte: Nucera debutta a +17% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - Bancari e petroliferi spingono Piazza Affari che chiude da maglia rosa l'ultima seduta della s ...