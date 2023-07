Borsa | L' Europa chiude contrastata | Francoforte +0 | 48%

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sedutaper le principali Borse europee, dopo che i dati sul mercato del lavoro americano non hanno mostrato, specialmente sul fronte dei salari, un raffreddamento sufficiente a ...

Oggi ha debuttato alladi Francoforte Thyssenkrupp Nucera, jv nell'idrogeno tra il gruppo ... In, a Londra il Ftse100 e' sceso dello 0,32%, a Madrid l'Ibex35 dello 0,36%, quando ad ...L'esordio boom di thyssenkrupp Nucera alladi Francoforte (+17%) ha spinto a Milano l'azionista De Nora (+5,86%). Sul mercato dei cambi, la moneta unica ha riconquistato la soglia di 1,09 ...I dati di giugno della raccolta, che sono stati sopra le attese, hanno spinto Finecobank (+3%), che ha fatto meglio degli altri titoli del settore: Banca Mediolanum +1,7%, Azimut +1,42% e Banca ...

Borsa: mini rimonta dell'Europa dopo il lavoro Usa, Milano chiude a +1% - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Seduta contrastata per le principali Borse europee, dopo che i dati sul mercato del lavoro americano non hanno mostrato, specialmente sul fronte dei salari, un raffreddamento ...Febbre da idrogeno a Francoforte: Nucera debutta a +17% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - Bancari e petroliferi spingono Piazza Affari che chiude da maglia rosa l'ultima seduta della s ...