Borgo Sant’Antonio Abate | preso spacciatore

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 7 luglio 2023)nela Napoli, l’uomo aveva tentato di allontanarsi alla vista della Polizia. Aveva nascosto in bocca la droganela Napoli. Il fatto è accaduto ieri mattina. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale svolgevano un servizio di controllo del territorio e, in vico Santa Caterina a Formiello angolo via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo consegnare una banconota ad una persona in cambio di qualcosa. L’uomo si è allontanato frettolosamente appena ha scorto la Polizia, verosimilmente nel tentativo di eludere il controllo Non è servito perché i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovando con 14 involucri contenente ...