Boom di acquisti di immobili all’asta | il vademecum dei professionisti del settore

(Di venerdì 7 luglio 2023) Meno investitori tradizionali, più neofiti delle compravendite all’incanto. Il mercato delle asteari sta vivendo un momento di profonda trasformazione, con effetti diretti sulla tipologia degli utenti che s’avvicinano al. Secondo alcuni recenti dati riportati dal portale specializzato britannico Estate Agent Today, negli ultimi 12 mesi nel Regno Unito si è registrato un aumento del 50% nel numero d’acquirenti che hanno deciso d’acquistare, per la prima volta, una casa tramite asta. Queste ultime non sono più dunque uno strumento d’investimento appannaggio esclusivo dei grandi investitoriari ma si sta assistendo a un interesse sempre più crescente da parte di nuove tipologie d’acquirenti: dai principianti che s’affacciano per la prima volta sul mercato all’incanto fino alle giovani coppie che cercano casa per ...