... come è possibile nominare un commissario che terminerà il suo mandato tra meno di un anno - si chiede- . Io spero che questo qualcuno lo spieghi". L'impegno di"è a termine ...La nomina ufficiale a commissario straordinario per la ricostruzione del generale Francesco Paolocon Dpr è attesa per il 6 luglio. I governatori Stefano, Francesco Acquaroli ed ...Baruffi: 'scelta sbagliata' A intervenire ieri sulla nomina a commissario diè ... Ha detto di no non solo ama a tutto il sistema istituzionale e alle rappresentanze ...

Bonaccini: 'Figliuolo è commissario a termine' Agenzia ANSA

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, chiede al governo maggiore chiarezza su tempi e risorse per la ricostruzione post alluvione: "Noi abbiamo un solo dovere, che è quello di ...“La Romagna è già ripartita e il Governo, con il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, farà il resto. Ciò non toglie che gli amministratori regionali e locali non pos ...