Bombe vietate dall' Onu all' Ucraina? Gli Usa vogliono vincere così la guerra

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una scelta che può stravolgere latra Russia e. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si è detto favorevole alla fornitura dia grappolo a Kiev, armi bandite in oltre 100 Paesi che aderiscono alla convenzione Onu del 2008 che vieta l'uso, lo stoccaggio e il trasferimento di questi ordigni che restano inizialmente inesplosi trasformandosi in una minaccia a lungo termine, con un effetto potenziale simile a quello delle mine. Secondo il «New York Times», che cita fonti anonime, il capo della diplomazia Usa in una riunione con i vertici del Consiglio per la sicurezza nazionale, la scorsa settimana ha «raccomandato» la fornitura di queste, pur sottolineando le sue «personali riserve» in merito. Un'altra fonte ha affermato al quotidiano che a questo punto lea ...

... le piccolosi disperdono, coprendo un'area sino a cinque volte superiore rispetto alleconvenzionali. Sono un'arma micidiale e distruttiva. Non a caso, sono stateda più di 100 ...Lea grappolo Secondo il " New York Times ", il segretario di Stato americano, Anthony Blinken , si è detto favorevole alla fornitura dia grappolo a Kiev, armida oltre cento ......in numerosi Paesi, alle truppe ucraine per agevolarle nella controffensiva. Lo riporta Ria ...58 Attacco missilistico a Leopoli - VIDEO 06 lug 14:22 Nyt: "Gli Usa annunceranno l'invio di...

Nyt, 'Gli Usa annunceranno l'invio di bombe a grappolo a Kiev ... Agenzia ANSA

Quasi cinquecento giorni di guerra e l’allarme aereo è risuonato di nuovo in alcune regioni ucraine di Kiev, Odessa e Mykolaiv. Si scava ancora sotto le macerie a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, co ...Lo riportano i media statunitensi. La Casa Bianca ha fatto sapere che una valutazione è in corso, ma non ci saranno annunci a breve ...