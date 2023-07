Boltiere | nuovi investimenti per 26 mila euro

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’Amministrazione Comunale diha previsto per i prossimi mesi alcuni interventi da eseguire in molte zone del paese. Centri sportivi, palestra, cimitero, scuole e asilo nido. Tutte queste strutture saranno interessate da interventi di miglioramento o di sistemazione, per un importo di circa 26.000. L’Assessore ai lavori pubblici, edilizia privata, viabilità e manutenzioni Renato Cavalleri ha individuato una serie di interventi necessari per mantenere le strutture comunali funzionanti e ben gestite. I lavori riguarderanno la sostituzione di irrigatori rotti al campo sportivo per un importo di 1.800, la riparazione di diversi punti luce al centro sportivo sempre per 1.800. Alla palestra Atleti Azzurri si andranno a sostituire i tabelloni da basket e relativo impianto di sollevamento motorizzato, ...