Bologna | UFFICIALE | ceduto un difensore al Cittadella

Attraverso un comunicato, la Virtusha reso noto di aver raggiunto un accordo con Marco Belinelli per il rinnovo del contratto fino al 2025. ' Sono molto felice di continuare a portare in alto questi colori. ...... uno dei giocatori simbolo della Granda fra metà anni 90 e 2015, anno del suo ritiro, ha vestito fra le altre le maglie di Juventus, Torino, Fiorentina, Modena,, Venezia, Cuneo, Savona, ...E così Bruno Mascolo poche ore dopo l'addio con la New Basket Brindisi ha annunciato, quello che già si conosceva ma non era, il suo passaggio alla Virtus. La società di contrada ...

UFFICIALE – Bologna in Olanda ad agosto. Angeli va al Cittadella Tuttobolognaweb

L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di MATTEO ANGELI dal Bologna FC. Classe 2002 nato.Innanzitutto, ci sarà l’allenatore in seconda, ovvero Andrea Tarozzi. Si tratta di un ex calciatore (era un difensore di buonissima caratura, con un passato trascorso al Bologna e alla Fiorentina, ...