Blanco conquista Roma | grande show allo Stadio Olimpico per il suo tour

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ha infiammato lodurante la prima tappa del suoestivo negli stadi.no anche se non di nascita,è riuscito a realizzare uno dei suoi più grandi sogni di fronte al suo fedele pubblico. Un concerto ricco di colpi di scena, ospiti d’eccezione e performance indimenticabili. Dopo l’ospitata a Sanremo di quest’anno a cui hanno fatto seguito numerosissime polemiche,ha saputo riscattarsi. Lo ha fatto prima con la pubblicazione del suo nuovo progetto, Innamorato, e con l’arrivo negli stadi italiani di un memorabileal via. Giochi di luce, un pubblico che si è divertito e scatenato insieme a lui e la sua musica a ...

...vanno in gol ancora tre volte con, Oroz e Gomez Martin . Inghilterra senza freni: annientato anche Israele. Continua la marcia senza sosta dell'Inghilterra . La nazionale di Carsley...Due ore intense di live - in cuinon ha mollato un momento - per proporre i suoi successi, i brani del suo primo album Blu Celeste e quelli di Innamorato, muovendosi su un palco allestito a ...... fino ad arrivare ai nostrani Bianca Balti e. "È così che, tra i trulli e la città bianca, l'... approfondimento Il lifestyle Dolce&GabbanaMiami L'estate è ormai da tradizione la ...

Roma, Blanco conquista l'Olimpico con il suo show: le immagini - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

È partita ieri dall’Olimpico di Roma l’esperienza negli stadi di Blanco. Una prima volta che è solo il culmine della scalata dell’artista ...Rose rosse per te... con i coristi in bianco monacale che lo procedono su una scena scura. Lui entra proiettato in volo, buca un video rosso sangue, nero gotico. «Roma». E lo ...