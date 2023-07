Black Eyed Peas | tutti pronti a ballare il 13 luglio al Sonic Park

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’amato trio pop deivincitore di 6 Grammy Awards e 35 milioni di album venduti torna in Italia per quattro date estive sui palchi dei più importanti festival italiani. Quali saranno le tappe deiin Italia? Inizieranno il loro tour seguendo questo ordine di data:Stupinigi – Nichelino (Torino) il 13Ferrara, Summer Vibez il 14Lecce, Oversound Music Festival il 13 agosto Olbia, Red Valley Festival il 14 agosto La scaletta del 13Ecco la scaletta prevista per il 13aldi Stupinigi: Let’s Get It StartedBoom Boom PowRitmo (Bad Boys for ...