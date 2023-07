Bimbo di 2 mesi trasportato con urgenza da Cagliari a Ciampino

(Di venerdì 7 luglio 2023) Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto sanitario d’di undi soli dueda, effettuato con un velivolo Falcon 900EX dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato (CA) all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Al fianco del neonato, adagiato in culla termica, hanno viaggiato la mamma e un’equipe medica specializzata. Il trasporto sanitario d’è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di ...

