Lorenzoha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo ITF al "Servizi e Seta" di, torneo da 25 mila dollari di montepremi. Il diciassettenne affronta il francese Clement Tabur, numero 328 ...Oggi in programma i quarti di finale del Servizi e Seta Itf diprivi di Arnaboldi, eliminato da Sorrentino che oggi affronta. Nessun problema per la testa di serie n.1, Tabur. Avanza ai quarti anche Napolitano atteso oggi dalla sfida contro ...

Biella, Carboni e Napolitano puntano alla finale SuperTennis

Lorenzo Carboni ha raggiunto la sua prima semifinale in un torneo ITF al 'Servizi e Seta' di Biella, torneo da 25 mila dollari di montepremi.Prosegue bene il cammino di Lorenzo Carboni nell'Itf di Biella (25mila dollari di montepremi). Sulla terra battuta piemontese, il giovane tennista algherese, numero 1151 della classifica mondiale, ha ...