(Di venerdì 7 luglio 2023)- Sonego , il derby italiano aha visto prevalere il tennista romano che è riuscito a sovrastare l'avversario in 4 set . Emozionante l'abbraccio tra i due a fine partita , segno ...

Al termine del matchha voluto svelare i motivi della sua ...Con la finale del 2021 Matteoad esempio è stato il primo italiano a raggiungere la finale in quel del torneo londinese: anche su questo Francesca ha le idee chiare eda chi si ...Poi, c'è il racconto di Kyrgios e la crisi di risultati con un crollo anche da un punto di vista mentale di Matteo. A loro si unisce l 'ex capitano di Davis , l'americano Mardy Fish che in ...

Berrettini svela il motivo della crisi: "L'odiavo e saltare Wimbledon..." Corriere dello Sport

Al termine del match Berrettini ha voluto svelare i motivi della sua crisi... Matteo Berrettini è tornato a parlare della sua crisi e di come è riuscito a superarla, il tennista italiano ha ammesso ai ...Un algoritmo con il sostegno dell’intelligenza artificiale mostra il possibile percorso dei tennisti italiani e non a Wimbledon ...