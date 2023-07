(Di venerdì 7 luglio 2023) Un gran sospiro di sollievo, la rosa dei venti indossata con soddisfazione e l'abbraccio di Melissa e papà Luca. In questo caldo venerdì londinese il Campo 18 ci ha riconsegnato immagini di cui ...

WIMBLEDON,: "UNA DELLE MIE PARTITE MIGLIORI" La partita con l'australiano, reduce peraltro dalla finale del Queen's, è stata un assolo del tennista azzurro: solido al servizio (13 ace), ......classe 2004 americana inciampa nel derby a stelle e strisce contro una Sofia Kenin formato: ... diventa fan di Eurosport I Facebook - Twitter - Instagram - TikTok Wimbledon- Sonego ...... giunto all'ultimo atto 12 mesi fa, mentre non compare tra le teste di serie Matteo, ... Una versionedi Camila Giorgi ha centrato di slancio i quarti nel Wta 500 di Eastbourne ...

Berrettini deluxe: "Sorpreso della mia prestazione" SuperTennis

Un gran sospiro di sollievo, la rosa dei venti indossata con soddisfazione e l’abbraccio di Melissa e papàLuca. In questo caldo ...Un Musetti deluxe continua a incantare gli appassionati di tennis a Wimbledon, e non è un modo di dire. Certo, il suo avversario, lo spagnolo Munar, spazzato via in… Leggi ...