Bérénice Bejo | i look più glam dell’attrice di “Il Colibrì”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 7 luglio 2023)è un’attrice ben nota al pubblico italiano, grazie soprattutto alla partecipazione in film come Fai bei sogni e Il, presentato lo scorso anno durante la Festa del Cinema di Roma. Per l’occasione, l’attrice ha sfilato anche sul red carpet. Classe 1976,è un’attrice argentina naturalizzata francese che sin dalla nascita è stata catturata dal mondo dello spettacolo. Basti considerare che suo padre, Miguel, è un regista. Ha lasciato l’Argentina a soli tre anni, trasferendosi in Francia e ha iniziato a recitare da ragazzina, partendo dai cortometraggi.. Crediti: Ansa – VelvetMagLa sua filmografia è ricca di spunti. Dopo aver recitato in varie produzioni francesi, è apparsa ne Il destino di un ...