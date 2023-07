Beppe Grillo parte con le sue brigate di cittadinanza | «È il nono tombino che stappo oggi a Roma» – Il video

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo l’invito a mettere il passamontagna e andare in giro per le città «a fare i lavoretti»,passa direttamente all’azione. Il garante del Movimento 5 Stelle ha pubblicato unin cui agita un’asta bianca nello scarico di una fontanana che appare intasata: «È ilcheda stamattina qui a», scrivesu Instagram. E visto che il passamontagna non c’è, il fondatore del M5s prova almeno a coprirsi il volto alzando il colletto della camicia. Il riferimento è alle «di», invocate danel comizio del 17 giugno a: «Mettetevi il passamontagna e andate di notte a fare i lavoretti. Mettete a posto i ...

"E' il nono tombino che stappo da stamattina".ricompare in un video pubblicato sui social mentre è alle prese con un 'nasone', la tipica fontanella romana, intento a liberarne lo scarico, 'armato' di un bastoncino di plastica bianca ...Che poi le elezioni sono sufficientemente lontane,è nella sua villa a Marina di Bibbona, di Virginia Raggi se ne sono perse le tracce (già dove si sarà cacciata Virginia), le ferie ...Dopo l' invito a mettere il passamontagna e andare in giro per le città "a fare i lavoretti",passa direttamente all'azione. Il garante del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un video in cui agita un'asta bianca nello scarico di una fontana romana che appare intasata: "È il nono ...

Grillo torna in stile 'brigate di cittadinanza': "È 9° tombino che stappo oggi" - Video Adnkronos

Moltissimi studi scientifici nel corso degli anni hanno sempre dimostrato di come la povertà possa influenzare negativamente lo sviluppo del cervello. Ora, uno studio di ricercatori di Harward, pubbli ...Nel mondo il traffico di specie selvatiche raggiunge un giro di affari che sfiora i 200 miliardi di dollari – stime Ipbes , Comitato Scientifico ONU par la Biodiversità – ed è secondo solo al traffico ...