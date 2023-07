Beni culturali | restaurata la Fontana dei Draghi a Villa Mondragone

... in cui la visita è abbinata all'attività creativa ed ha l'obiettivo di innescare nel visitatore un percorso mentale di riconoscimento del valore deiche parta anche dalla quantità e ...Se venissero riconosciuti come bene d'interesse eccezionale " come previsto dall'articolo 104 del Codice deie del paesaggio " per il Castello e la Cittadella di Oria si potrebbero ...L'assessore dell'Emilia - Romagna ricorda come 'è il ministero deiche coordina le attività e noi collaboriamo. Il Governo ha rivendicato di gestire direttamente la ricostruzione; è ...

Il lavoro precario fa male anche ai beni culturali Internazionale

Durante i lavori nella piazza è riaffiorata una testa di marmo dai lineamenti delicati e dai capelli legati che sembra raffigurare una giovane donna.La conduttrice Geppi Cucciari incalza il ministro dei Beni Culturali, tra i giurati di questa edizione: “Ma lei li doveva votare. Ora li approfondirà Cioè andrà oltre la copertina”. Immediato il twe ...