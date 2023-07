Belluno | famiglia investita sul marciapiede | morto bambino di due anni Arrestata la 32enne tedesca al volante

(Di venerdì 7 luglio 2023) Unaè stataper omicidio stradale plurimo dopo aver travolto unadi cinque persone a Santo Stefano di Cadore, in provincia di. Nell’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sono morte tre persone, tra cui undi due. La conducente non è riuscita a spiegare agli inquirenti perché ha perso il controllo dell’auto, un’Audi A3, che ha invaso ilmentre percorreva un rettilineo. L’incidente è avvenuto alle 15.45 di giovedì 6 luglio, mentre Marco Antoniello, di 47, e la moglie Elena Potente, 42, passeggiavano lungo via Udine assieme al figlio Mattia, di due. Con loro anche i genitori di lei, Mariagrazia Zuin, 64 ...

